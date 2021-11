Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Erneut erfolgreicher Trickdiebstahl

Meine (ots)

Vor einem Lebensmittelladen an der Straße "Am Marktplatz" in Meine kam es am Samstagmorgen zu einem Trickdiebstahl. Ein bislang Unbekannter fragte eine ältere Frau nach Wechselgeld für eine zwei Euro Münze. Die Frau suchte in ihrer Geldbörse nach Kleingeld für den Mann und ließ ihn dabei helfen. Beim anschließenden Einkauf musste sie das Fehlen von 300 Euro Scheingeld feststellen.

Zu einem ebenfalls erfolgreichen Fall kam es bereits letzte Woche in der Fußgängerzone in Gifhorn. Im aktuellen Fall wird der Täter als männlich, ca. 160 cm groß und korpulent beschrieben. Er sprach gebrochenes Deutsch.

