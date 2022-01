Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Briefkasten und Plakatwände zerstört

Kierspe (ots)

Der Briefkasten an der Pestalozzi-Grundschule wurde zwischen dem 30.12. und 03.01. durch Unbekannte gänzlich zerstört.

Zwischen dem 29.12. und dem 03.01. wurden zudem zwei Metallplakate einer Firma in der Straße "In der Helle" aus ihrer Halterung herausgetreten. In beiden Fällen liegen bislang keine Täterhinweise vor. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell