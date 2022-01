Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 21-Jähriger greift Personen an

Menden (ots)

Am Sonntagabend, gegen 19:10 Uhr, kam es zwischen mehreren Personen auf der "Carl-Benz-Straße" zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Ein 21-Jähriger Mendener griff dabei, scheinbar wahllos, nach einem kurzen Gespräch vier junge Erwachsene an, indem er auf sie einschlug. Auch nach Eintreffen der Polizisten ließ sich der 21-Jährige kaum beruhigen und zeigte sich äußerst aggressiv. Er wurde durch die Polizeibeamten deshalb in Gewahrsam genommen. (schl)

