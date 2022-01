Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Hundewelpen sichergestellt

Plettenberg (ots)

Die Polizei hat am Donnerstag vier illegal eingeführte Hundewelpen sichergestellt und ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen einen 25-jährigen Mann. Mitglieder des Tierschutzvereins machten die Polizei auf eine Anzeige in einem Online-Portal aufmerksam. Dort bot ein Plettenberger vier etwa einen Monat alte Hundewelpen an. Die Tiere stammten aus Bulgarien. Der Anbieter wies außerdem darauf hin, dass er über keine Papiere für die Tiere verfüge. Die Polizei entdeckte im Badezimmer der Familie tatsächlich die vier angebotenen Tiere. Sie waren viel zu jung, hatten keinen Impfschutz und keinen Chip. Die Polizeibeamten stellten die Hunde sicher und übergaben sie in die Obhut des Tierschutzvereins. (cris)

