POL-MK: Versuchter Geldautomaten-Aufbruch/ Diebe brechen Schließfächer auf

Plettenberg (ots)

Die Sparkasse war über Silvester gleich zweimal das Ziel von Dieben: Am Sonntagmorgen wurde versucht, den Geldautomaten der Sparkasse Ecke Lennestraße/Am Eisenwerk aufzuhebeln. Unbekannte bearbeiteten das Kundenterminal und die Stahltür auf der gegenüberliegenden Seite, scheiterten jedoch an beiden Stellen und verursachten lediglich einen hohen Sachschaden.

Möglicherweise bereits am Neujahrstag, kurz nach Mitternacht, sind Einbrecher in die Sparkassen-Hauptstelle eingestiegen. Sie öffneten gewaltsam ein rückwärtiges Fenster und lösten zwar einen Alarm aus. Doch Mitarbeiter machten bei einer Kontrolle keine Feststellungen. Dass die Täter Schließfach-Türen aufbrachen, wurde erst am heutigen Montagmorgen bemerkt. Zur möglichen Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

In der Silvesternacht wurde am Brockhauser Weg die Panoramadachscheibe eines Smart Fortwo eingeschlagen. (cris)

