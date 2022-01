Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrradteile gestohlen/ Wohnmobil geflutet/ Schaufenster eingeschlagen

Menden (ots)

Das Fahrrad selbst war mit einer Kette gesichert, nicht jedoch die Anbauteile: Unbekannte haben in der Silvesternacht Am Papenbusch ein abgestelltes Fahrrad ausgeschlachtet: Sie demontierten Vorderreifen samt Bremssystem, Bremssattel der Hinterradbremse, Lenker und Schutzbleche des mehrfarbigen Conway-Pedelecs. Unbekannte haben zwischen dem 16. Und 30. Dezember versucht, in eine ehemalige Arztpraxis an der Oberen Promenade einzubrechen. Das misslang.

Zwischen dem 18. Dezember und dem Silvestertag haben Unbekannte Am Rübenkarten das Wasser-Druckventil eines mobilen Wohnheims manipuliert. Hierdurch wurde das Mobil mit Wasser geflutet. Am Dienstag oder Mittwoch vergangener Woche wurden von einem landwirtschaftlichen Grundstück am Bräukerweg zwei Motorsägen der Marke Stihl gestohlen. Sie lagen unter einem Vordach auf dem eingezäunten Gelände.

Am Silvestertag gegen 10.35 Uhr wurde entdeckt, dass Unbekannte eine Schaufensterscheibe eines ehemaligen Kaufhauses an der Unnaer Straße eingeschlagen haben. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell