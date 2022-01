Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch

Halver (ots)

Bereits 28.12. versuchten bislang unbekannte Täter im Verlauf des späten Abends in ein Haus in der Straße "Dörnen" einzubrechen. Sie hebelten dazu mindestens zweimal an der Eingangstür des Wohnhauses und beschädigten die Tür dadurch leicht. Sie gelangten nicht ins Innere. Bislang liegen keine Hinweise auf Täter vor. (schl)

