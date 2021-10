Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Nachtrag Fundhund - Eigentümer meldet sich

Grafing / München (ots)

Eine knappe halbe Stunde nachdem sich die Bundespolizei bei der Suche nach einem Hundebesitzer an die Medien gewandt hatte, meldete sich der Besitzer.

Ein 48-jähriger Deutscher aus Ebersberg war bereits mehrere Stunden auf der Suche nach Rauhaardackel "Lemmy". Der Mann war in einer S-Bahn eingeschlafen. Dies musste "Lemmy" genutzt haben, um in Grafing die S-Bahn zu verlassen. Als der Mann erwachte, begann er umgehend nach seinem Hund zu suchen. Erst in der gesamten S-Bahn, danach auf den Bahnsteigen aller Stationen der S4 bis zum Ostbahnhof.

Am Ostbahnhof ging er zum Revier der Bundespolizei wo "Lemmy" ihn schwanzwedelnd begrüßte. Nachdem alle Einzelheiten geklärt waren, machten sich Herrchen und Rauhaardackel auf den Heimweg. Ende gut - alles gut ...

