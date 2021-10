Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Fundhund - Bundespolizei sucht Eigentümer

Grafing / München (ots)

Am Donnerstagmittag (28. Oktober) nahmen Beamte der Bundespolizei im Ostbahnhof einen entlaufenen Rauhaardackel in Empfang. Nun wir nach dem Eigentümer gesucht.

Gegen 11:45 Uhr befand sich in Grafing ein Rauhaardackel am Bahnsteig - offensichtlich unbegleitet. Vermutlich um nicht allein zurückzubleiben, stieg der Hund kurzerhand in eine stadteinwärts fahrende S4, aus der heraus Reisende die Bundespolizei verständigten.

Am Ostbahnhof nahmen sich Beamte dem zutraulichen Fundhund an und versuchten ihn zu "vernehmen". Auf die Verabreichung von Wasser, Trockenfutter und Streicheleinheiten reagierte er aber nur mit liebevollen Blicken.

Bei dem gepflegten Hund dürfte es sich um einen Rauhaardackel (Mischling?) mittleren Alters handeln. Er trug ein rotes Halsband mit rotem Blinklichtanhänger. Da er keine Hundemarke bei sich hatte und offensichtlich nicht gechipt war, wurde er dem Tierschutzverein des Landkreises Ebersberg zugeführt.

Wer Informationen zu dem Fundhund und seinem Eigentümer hat, der sollte mich unmittelbar mit der Fundtierauffangstation des Tierschutzvereins Landkreis Ebersberg e.V., Gewerbepark Nord-Ost 11, 85560 Ebersberg, Rufnummer 08092/2470646, in Verbindung setzen.

Die anhängenden Bilder zeigen einmal den Kopf des Rauhaardackels sowie im zweiten Bild zusammen mit Bundespolizistin Melanie.

