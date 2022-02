Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kupferrohrdiebstahl - Polizei Aumühle bittet um Zeugenhinweise

Ratzeburg (ots)

25. Februar 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 20. - 24.02.2022 - Wohltorf

In der Zeit vom 20.Februar 2022, 16.30 Uhr bis zum 24.Februar 2022, 17.00 Uhr kam es in der Eichenallee in Wohltorf zu einem Diebstahl eines Kupferrohres. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter von einem im Umbau befindlichen und derzeit unbewohnten Einfamilienhaus ein 1,5 Meter Regenwasser-Fallrohr aus Kupfer. Angaben zur Höhe des Diebesguts können noch nicht gemacht werden.

Die Polizei in Aumühle hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat in dem angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Eichenallee in Wohltorf wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04104/9139870 entgegen.

