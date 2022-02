Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Serie von Diebstählen an Pkw in Reinbek

Ratzeburg (ots)

25. Februar 2022 | Kreis Stormarn - 23./24.02.2022 - Reinbek

In der Nacht von Mittwoch (23.02.2022) auf Donnerstag (24.02.2022) ist es in Reinbek, im Ortsbereich Ohe, zu mehreren Diebstählen an Pkw gekommen, zu denen die Kriminalpolizei Reinbek nach Zeugen sucht.

Im Lerchenweg, im Amselstieg, im Müssenredder, in der Straße Finkenkoppel sowie in der Große Straße entwendeten Unbekannte an den Fahrzeugen Außenspiegelgläser sowie Abstandssensoren.

Insgesamt waren neun Fahrzeuge der Marken Audi und BMW betroffen.

Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 040/727707-0 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell