Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand eines Holzhauses

Ratzeburg (ots)

24. Februar 2022 | Kreis Stormarn - 23.02.2022 - Trittau

Am 23.02.2022 ist aus noch ungeklärter Ursache ein Holzhaus in der Straße Trittauerfeld in Trittau in Brand geraten. Das unbewohnte Gebäude, welches als Wochenendhaus genutzt wird, stand beim Eintreffen der Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei bereits im Vollbrand.

Gegen 22.00 Uhr alarmierte der Eigentümer des 8 Meter x 8 Meter großen Holzhauses die Feuerwehr. Trotz intensiver Löscharbeiten brannte das Gebäude komplett nieder.

Verletzt wurde niemand.

Die Brandstelle wurde nach Abschluss der Löscharbeiten beschlagnahmt.

Nach ersten Schätzungen dürfte der Sachschaden bei circa 40.000 Euro liegen.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit können noch keine Angaben zur Brandursache gemacht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell