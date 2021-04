Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Alkoholisierter Unfallbeteiligter und Angehöriger leisten Widerstand bei Unfallaufnahme in Rastede ++

Oldenburg (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Fahrzeugführer eines VW Golf am Sonntag, dem 04.04.2021, gegen 03:45 Uhr den Kreisverkehr an der Oldenburger Straße / Borbecker Weg von Rastede in Richtung Wahnbek in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr verlor der Fahrer dann die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr nach rechts auf die bepflanzte Verkehrsinsel der Oldenburger Straße auf, wo das Fahrzeug schließlich mit einem Baum kollidierte. Am Unfallort konnten drei männliche Personen angetroffen werden, von denen sich zwei 21-Jährige aus Rastede als Insassen des verunfallten Pkw zu erkennen gaben. Angaben zur Fahrereigenschaft machten beide Personen nicht. Sie standen jedoch erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Bei der dritten am Unfallort anwesenden Person handelte es sich um einen Angehörigen. Der 53-Jährige war augenscheinlich noch vor Eintreffen der Polizei über den Unfall informiert worden und ist dann ebenfalls alkoholisiert mit einem Pkw am Unfallort erschienen. Als die drei Männer schließlich zur Durchführung strafprozessualer Maßnahmen zur Dienststelle verbracht werden sollten, leisten der 53-Jährige sowie einer der beiden 21-jährigen Unfallbeteiligten Widerstand. Dabei wurden drei der insgesamt sechs vor Ort eingesetzten Polizeibeamten leicht verletzt. Die beiden Angreifer wurden schließlich dem Polizeigewahrsam zugeführt. Das Unfallfahrzeug sowie die Führerscheine der beiden Insassen wurden beschlagnahmt. Gegen alle drei Personen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

