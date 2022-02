Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zu schnell und ohne Führerschein auf der Autobahn unterwegs

Ratzeburg (ots)

22. Februar 2022 | Kreis Stormarn - 21.02.2022 - BAB 1/ Stapelfeld

Am Montagnachmittag (21. Februar 2022) kontrollierten Beamte des Verkehrsüberwachungsdienstes Neumünster einen Hamburger nach einem Geschwindigkeitsverstoß.

Den Beamten fiel ein Honda Sportwagen auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Hamburg auf, der im Bereich Stapelfeld statt mit erlaubten 120 km/h mit einer vorwerfbaren Geschwindigkeit von 206 km/h unterwegs war. Dies alleine bedeutet schon ein Bußgeld in Höhe von 1.400 Euro, 3 Monate Fahrverbot sowie 2 Punkte im Flensburger Fahreignungsregister. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 31-jährige Fahrer in Hamburg nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Somit wird er sich wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell