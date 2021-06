Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210613-2: Polizei beendet illegale Rave Party - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat die Polizei eine illegale Rave Party in einem verlassenen Industriegebäude in Wesseling beendet.

Am Sonntag (13. Juni) gegen 00:45 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über eine Rave Party. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten auf dem Norton Gelände laute Musik fest, die aus den verlassenen Fabrikhallen drang. In dem Kellerbereich der Haupthalle wurden zwischen 100 und 150 Personen im Alter von ca. 18 bis 30 Jahren angetroffen. Die Personen tanzten zu Rave Musik und tranken Alkohol. Die Veranstalter nutzten eine professionelle Musikanlage inkl. Beleuchtung. Die Polizei beendete die illegale Party, alle anwesenden Personen erhielten Platzverweise.

Es wurde eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch sowie wegen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung erstattet. Die Veranstalter gaben sich nicht zu erkennen und ließen die Musikanlage zurück, so dass diese von der Polizei sichergestellt wurde. (rb)

