Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Fahrzeuge aufgebrochen

Lippetal (ots)

In den frühen Morgenstunden wurden in Lippetal-Herzfeld und Lippetal-Hovestadt insgesamt vier Fahrzeuge aufgebrochen. Die Tatorte befinden sich in folgenden Straßen:

- Am Schlopheck - Eichendorffstraße - Frohnenkamp - Wöhrdestraße

Die Polizei in Soest bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter 02921-91000. (we)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell