POL-KN: (Schramberg/Lkrs. Rottweil) - Auto zerkratzt - Zeugen gesucht (02.12.2021 - 04.12.2021)

(Schramberg/Lkrs. Rottweil) (ots)

Zeugen sucht die Polizei in Schramberg zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw, die sich auf der markierten Parkfläche gegenüber des Gebäudes in der Rochus-Merz-Straße 5 in der Zeit von Donnerstag, 02.12.2021, 16.00 Uhr, bis Samstag, 04.12.2021, 11.00 Uhr, zugetragen hat. An einem dort geparkten weißen Seat Alhambra wurde die Beifahrertüre und die hintere rechte Türe mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 1.000 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Schramberg unter der Rufnummer 07422/27010 entgegen (AM).

