Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Versuchte Sachbeschädigung durch Brandlegung (03.12.2021)

Konstanz (ots)

Am Freitag gegen 17:10 Uhr wurde an der Waschanlage Clean Park in der Schwenninger Straße in Bad Dürrheim durch eine unbekannte Täterschaft eine brennbare Flüssigkeit auf dem Asphalt neben einem Staubsaugerautomat aufgebracht und entzündet. Durch Zeugen konnte das Feuer zügig gelöscht werden, so dass kein Schaden Staubsaugerautomat entstand. Ein vager Tatverdacht richtet sich gegen zwei Jugendliche, welche sich im Bereich de Waschanlage auffällig verhielten. Einer der Jugendlichen soll 17-18 Jahre alt, etwa 165 cm groß gewesen sein und eine dunkle Jacke mit heller Kapuze getragen haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schwenningen unter Tel. 07720 8500-0 erbeten.

