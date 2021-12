Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfallflucht (03.12.2021)

Konstanz (ots)

Am Freitag gegen 18:05 Uhr kam es auf der Kreisstraße 5734 zwischen Bad Dürrheim und Marbach zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker fuhr in Richtung Marbach und kam hierbei mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrspur. Hier kam es dann zu einem Streifvorgang mit einem entgegenkommenden Pkw Fiat Sedici. Hierdurch wurde der linke Außenspiegel abgerissen und Scheibe der Fahrertüre zerbrach. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2´000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Villingen unter Tel. 07721 601-0 erbeten.

