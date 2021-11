Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Räuberische Erpressung in einem Verbrauchermarkt in Jever - Polizei sucht Zeugen

Jever (ots)

Am Samstagabend ereignete sich gegen 19.00 Uhr eine räuberische Erpressung in einem Verbrauchermarkt in der Lindenbaumstraße.

Zur Tatzeit betrat eine männliche Person den Markt und begab sich zunächst in den Getränkebereich. Dort nahm er eine Getränkedose aus dem Regal und begab sich zur Kasse.

Nachdem er sich dort eine Tragetasche nahm, soll der Täter ein Messer gezogen und gegenüber der Kassiererin die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Das Opfer, das unverletzt blieb, händigte dieses aus, woraufhin der unbekannte Täter zu Fuß flüchtete.

Die Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Laut Zeugenaussagen kann der Täter wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Ca. 170 cm - Ca. 19 Jahre alt - Kleidung: schwarzer Kapuzenpullover, hellblaue Jeans, Base-Cap, dunkle Schuhe - Weiße FFP2 Maske

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, mit der Polizei Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell