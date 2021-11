Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Kindergarten - Hinweise an die Polizei Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

In der vergangenen Nacht ereignete sich gegen 01.20 Uhr ein Einbruch in einen Kindergarten in der Geniusbankstraße, bei dem sich ein bislang unbekannter Täter Zugang in die Räumlichkeiten verschaffte, diese durchsuchte und ohne Diebesgut wieder verließ.

Zeugenhinweise sind an die Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 zur richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell