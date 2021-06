Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Toyota macht sich selbständig

Villingen (ots)

Weil die Handbremse nicht richtig angezogen war, hat sich am Fürstenbergring ein Auto selbständig gemacht. Der dort geparkte Toyota einer 36-Jährigen rollte vom rechten bis zum linken Fahrbahnrand über die Straße und stieß dort auf einen geparkten Mercedes-Van. An diesem verursachte das führerlose Auto einen Schaden von 3000 Euro. Den Schaden am Toyota selbst beziffert die Polizei auf 2000 Euro. Da die Autofahrerin nach dem Unfall gleich nicht erreicht werden konnte, musste der Wagen abgeschleppt werden.

