Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unter Drogeneinfluss in Wilhelmshaven kontrolliert - Polizei leitete Verfahren gegen 26-Jährigen ein

Wilhelmshaven (ots)

Beamte des Einsatz- und Streifendienstes in Wilhelmshaven kontrollierten am Sonntag, den 07.11.2021, gegen 14.10 Uhr einen Pkw, der die Gökerstraße befuhr. Am Steuer trafen sie auf einen 26-jährigen Fahrzeugführer, bei dem sie Anzeichen einer Drogenbeeinflussung feststellten. Ein Test bestätigte dies, so dass die Beamten eine Blutprobenentnahme anordneten und ein Verfahren einleiteten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell