Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - VW übersehen

Am Montag prallten in Ulm zwei VW zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 14:30 fuhr ein Auto auf der Heidenheimer Straße in Richtung Böfingen. Eine 48-Jährige fuhr von der Straße Safranberg in die Heidenheimer Straße. Offenbar übersah sie den VW und prallte mit ihrem Wagen in dessen Seite. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 5.500 Euro.

Hinweis der Polizei: Versuchen Sie, jede Ablenkung im Straßenverkehr zu vermeiden, denn jede Unaufmerksamkeit kann schwere Folgen haben. Weitere Hinweise erhalten sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

