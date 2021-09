Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0717 --Radfahrerin schwer verletzt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT-Ostertor, Ostertorsteinweg Zeit: 22.09.2021, 18:20 Uhr

Mittwochabend kam es im Ortsteil Ostertor zu einem Unfall. Dabei wurde eine 82-jährige Radfahrerin schwer verletzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 18:20 Uhr war die 82 Jahre alte Seniorin mit ihrem Fahrrad auf der Straße Ostertorsteinweg unterwegs. Zeitgleich saß ein 20-jähriger VW-Fahrer in seinem Auto, wollte aussteigen und öffnete die Fahrertür. Die Seniorin kollidierte mit der Tür und stürzte. Die Radfahrerin verletzte sich am Kopf und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei der Verkehrsbereitschaft unter der Telefonnummer 0421 362-14850 zu melden.

