Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Roller gestohlen

Am Montag stahl ein Unbekannter in Göppingen ein Zweirad.

Ulm (ots)

Seit Montag fehlt das Kleinkraftrad der Marke Explorer GE Spin 50. Zwischen 8 und 11.30 Uhr war der Täter in der Christian-Grüninger-Straße. Auf einem Parkplatz stand der nicht gesicherte Roller. Der Dieb nahm ihn mit. Das Fahrzeug ist weiß und trägt das Versicherungskennzeichen 176KXP. Die Polizei aus Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät: Nur den Schlüssel abzuziehen und den Lenker einzurasten schützt am wenigsten vor Diebstahl. Dafür eignen sich am ehesten stabile Bügelschlösser und Panzerkabel. Ein passendes Schloss kann schon mal zehn Prozent des Fahrzeugpreises kosten. Je teurer und leichter ein Fahrzeug ist, umso schwerer und teurer sollte auch ein adäquates Schloss sein. Entscheiden Sie sich bei Ketten, Bügeln und Schlössern in jedem Fall für "geprüfte Qualität" und für hochwertiges Material wie durchgehärteten Spezialstahl und massive Schließsysteme. Haben Sie Ihr Fahrzeug nach Möglichkeit immer im Blick. Schließen Sie den Rahmen und beide Räder möglichst an fest verankerte Gegenstände an.

