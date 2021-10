Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Einbrecher erbeutet Shisha /Durch die Garage ins Haus kam in den vergangenen Tagen in Herbrechtingen ein Unbekannter.

Ulm (ots)

Der Einbruch soll laut Polizeiangaben zwischen dem 16. Oktober und dem 23. Oktober passiert sein. Nach ersten Erkenntnissen sei der Täter in dem Gebäude im Weizenweg durch die Garage in den Keller gelangt. Im Haus habe er eine Shisha und weitere Gegenstände gefunden. Mit der Beute sei er geflüchtet. Die Polizei (Tel. 07322/96530) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. Die Polizei rät, sich gegen Einbruch und Diebstahl zu schützen. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

