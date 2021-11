Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bückeburg (ots)

(ma)

Auf dem Parkplatz des Bückeburger Fitness-Studios in der Kreuzbreite ist es am 21.10.2021 in der Zeit von 18.20 bis 19.50 Uhr zu einer Beschädigung eines blauen Pkw Kia gekommen, der in Höhe des Haupteinganges abgestellt war.

Der Pkw Kia ist durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug an der vorderen linken Fahrzeugfront beschädigt worden. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort.

Zeugen zu dieser Verkehrsstraftat können sich mit der Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/95930, in Verbindung setzten

