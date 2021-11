Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Rauchmelder bewahrt vor Schaden

Nienburg (ots)

(KEM) Ein Rauchmelder bewahrte eine 96-jährige Nienburgerin vor großem Schaden, nachdem diese in ihrer Wohnung in der Moltkestraße in Abwesenheit einen Topf auf dem eingeschalteten Herd stehen ließ.

Ein über der Frau wohnender 28-jähriger Nienburger bemerkte das Geräusch des Feuermelders sowie leichten Brandgeruch und alarmierte die Feuerwehr, die zusätzlich die Polizei verständigte. Nachdem die Feuerwehr in Beisein der Polizei unverzüglich die Wohnungstür öffnete, stellten die Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung fest, die auf einen vergessenen Kochtopf mit Wasser und Obst auf einer eingeschalteten Herdplatte zurückzuführen war. Glücklicherweise kam es zu keinen größeren Schäden und nach kurzem Lüften konnte die Feuerwehr wieder abrücken. Die Beamten der Polizei Nienburg blieben noch vor Ort, da die inzwischen zurückgekehrte 96-Jährige verängstigt war. Gemeinsam warteten sie auf das Eintreffen eines Schlüsseldienstes, die die durch die Notöffnung beschädigte Schließanlage instand setzte. Anschließend fühlte die Frau sich wieder sicher und die Polizisten verließen ebenfalls den Einsatzort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell