Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Schwerer Verkehrsunfall auf der B 35 bei Bruchsal

BruchsalBruchsal (ots)

Am Samstag, gegen 12.33 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Pkw-Führer, mit nach bisherigen Ermittlungen überhöhter Geschwindigkeit die Steigung der B 35, unmittelbar nach dem Ortsausgang Bruchsal in Fahrtrichtung Bretten, auf dem rechten Fahrstreifen. Parallel befuhr eine 38 Jahre alte Pkw-Führerin mit 35-jähriger Beifahrerin den linken Fahrstreifen an gleicher Örtlichkeit, ebenfalls in Fahrtrichtung Bretten. Laut ersten Ermittlungen wollte das erst genannte Fahrzeug dann den langsameren Pkw, rechts überholen. Zeitgleich begann die Fahrzeugführerin mit dem Fahrstreifenwechsel von links nach rechts. Der Überholende wich hierauf nach rechts aus, verlor vermutlich aufgrund seiner gefahrenen Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und schleuderte nach links, wo es offensichtlich zur Berührung zwischen den beiden Pkw kam. Der Pkw der 38-jährigen kam nun nach links auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit einem entgegenkommenden Pkw eines 43-jährigen frontal kollidierte. Durch den Unfall wurden letztlich 2 Personen im Fahrzeug eingeklemmt, welche durch die Bruchsaler Feuerwehr befreit werden konnten, und insgesamt 3 Personen schwer verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 40.000 Euro. Die B 35 war im Bereich der Unfallstelle im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnamen bis 14.36 Uhr voll gesperrt.

