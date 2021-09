Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden, Lkrs. RW) Mopedfahrer bei Unfall schwer verletzt

Aichhalden (ots)

Bei einem Unfall auf dem Gemeindeverbindungsweg zur B462 im Aichhalder Loch ist ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades am Mittwochnachmittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei bei der Unfallaufnahme feststellte, verlor der Jugendliche bergab vor einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über seine Yamaha. Er geriet auf dem schmalen Weg dadurch gegen einen entgegenkommenden Kleinlaster, an dessen Steuer ein 34-Jähriger saß. Mit dem Rettungshubschrauber wurde der Verletzte in eine Klinik gebracht. Den Sachschaden bei dem Unfall beziffert die Polizei auf 5000 Euro.

