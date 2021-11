Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Anhänger löst sich und rollt gegen Gartenzaun

Nienburg (ots)

(KEM) Am Montag, den 01.11.2021, gegen 14.40 Uhr ereignete sich in der Bäckerstraße in Nienburg ein Verkehrsunfall, nachdem ein Anhänger nicht ordnungsgemäß an der Anhängerkupplung eines PKW befestigt worden war. Als ein 52-jähriger Nienburger mit seinem Audi samt Anhänger losfahren wollte, löste sich der Anhänger und rollte gegen ein Grundstückstor. Das Tor wurde dadurch leicht beschädigt. Glücklicherweise ereignete sich der Unfall nicht auf der angrenzenden, stark befahrenen Verdener Landstraße. Die Polizei Nienburg weist daraufhin, dass Anhänger, die sich im fließenden Verkehr aufgrund fehlerhafter Sicherung vom Fahrzeug lösen, zu schweren Verkehrsunfällen führen können, da sie in den Gegenverkehr oder auf Gehwege geraten und Fußgänger oder Radfahrer verletzen können. Aus diesem Grund muss vor Fahrtantritt mit Anhängern unter anderem zwingend überprüft werden, ob die Kupplungskugel gesichert und das Sicherungsseil ordnungsgemäß am Fahrzeug befestigt ist. Gegen den 52-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihn erwarten ein Bußgeld i. H. v. 135 Euro sowie ein Punkt im Verkehrszentralregister Flensburg.

