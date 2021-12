Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schenkenzell

Landkreis Rottweil) Sachbeschädigung an Fahrzeug (03.12.2021)

Konstanz (ots)

Am Freitag in der Zeit von 19:00 - 19:30 Uhr wurde ein in der Landstraße 4 in Schenkenzell geparkter Pkw Mercdes-Benz GLC 200 erheblich beschädigt. Eine bisher unbekannte Täterschaft schlug mit einem unbekannten Gegenstand auf die Heckscheibe ein. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1´500 Euro. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schramberg unter Tel. 07422 2701-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell