Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Kreis Tuttlingen) Gefälschte Impfpässe vorgelegt (01.12.2021)

Kreis Tuttlingen (ots)

Bereits am Mittwoch sind in zwei Apotheken im Kreis Tuttlingen gefälschte Impfpässe aufgetaucht. Ein 57-Jähriger und eine 83-Jährige legten Impfpässe zum Erhalt eines digitalen Impfzertifikats vor. Den Angestellten der Apotheke fielen dabei Ungereimtheiten bei den Eintragungen auf. Gefälschte Eintragungen im Impfpass eines 61-Jährigen aus Obernheim fielen in einer anderen Apotheke auf. Gegen alle Personen ermittelt die Polizei jetzt wegen Verdachts der Urkundenfälschung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell