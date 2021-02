Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0087 --Seenotfall vor Bremerhaven--

Bremen (ots)

Ort: Nordsee Zeit: 07.02.21, 3.45 Uhr

In der Nordsee ging in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag vor Bremerhaven ein Crewmitglied eines Containerschiffes über Bord. Die umfangreichen Suchmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden der Frau.

Die 24-Jährige fiel nach ersten Erkenntnissen beim Verrichten einer Arbeit in die Nordsee. Umfangreiche Suchmaßnahmen mehrerer Schiffe und Hubschrauber führten bisher nicht zum Auffinden der Frau. Das unter der Flagge Dänemarks fahrende Seeschiff liegt nun in Bremerhaven. Die weiteren Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Bremen zur Unfallursache dauern an.

