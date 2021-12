Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern o. R./ Keis Rottweil) Unfall mit Blechschaden (03.12.2021)

Zimmern o. R. (ots)

Einen Unfall mit Blechschaden verursacht hat ein Autofahrer am Freitag gegen 12.30 Uhr auf der Eschachstraße. Ein 59-Jähriger fuhr mit einem Ford Fiesta auf einen vor ihm abbremsenden Ford Focus eines 26-Jährigen auf. An beiden Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 9.000 Euro, Verletzte gab es nicht.

