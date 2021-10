Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei stellt Autoaufbrecher - Drogen und Beute bei Festgenommenem aufgefunden

Neuss (ots)

In der Nacht zu Dienstag (12.10.), gegen 2 Uhr, nahm die Polizei einen 36-jährigen Mann auf frischer Tat vorläufig fest. Anwohner hatten den Notruf gewählt, weil sie einen Verdächtigen im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses zwischen der Further und der Marienstraße bemerkt hatten. Als Streifenwagen vor Ort eintrafen, fiel den Beamten zunächst ein geparkter Pkw auf, dessen Innenraumbeleuchtung eingeschaltet war. Wenige Meter davon entfernt entdeckten die Polizisten eine männliche Person, die sich schnellen Schrittes in Richtung Marienstraße entfernte.

Die Beamten forderten den Unbekannten auf, stehen zu bleiben. Der Aufforderung kam der Verdächtige nach und lies zeitgleich einen Schraubendreher und Handschuhe fallen.

Bei der Kontrolle des 36-jährigen Mannes stellte sich schnell heraus, dass der bis dato Unbekannte gar nicht so unbekannt war. Die Beamten durchsuchten den bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Neusser. Dabei kam nicht nur Beute aus zuvor aufgebrochenen Pkw zum Vorschein, sondern auch notwendiges Werkzeug sowie ein Klippverschlusstütchen mit Cannabis.

Einige der sichergestellten Beutestücke konnte die Polizei zwischenzeitlich schon wieder an den Halter des geparkten Autos aushändigen. An seinem Pkw war die Scheibe der hinteren rechten Fahrzeugtüre eingeschlagen worden.

Die Kripo übernahm die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell