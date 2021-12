Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch in ein Reifenlager - hoher Sachschaden (01.-03.12.2021)

Tuttlingen (ots)

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag mit brachialer Gewalt in eine Garage auf dem Gelände eines Autohauses in der Faulenbachstraße ein. Die Garage dient als Lagerraum für Reifen. Hieraus entwendeten die Unbekannten etwa 80 Sätze neuwertiger Autoreifen ohne Felgen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Für den Abtransport dürfte ein großer Lieferwagen oder Lkw erforderlich gewesen sein. Personen, die Verdächtiges bemerkt oder den Abtransport der Reifen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

