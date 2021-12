Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Fußgänger von Auto umgestossen (03.12.2021)

Bad Dürrheim (ots)

Einen Unfall mit einem leichtverletzten Passant hat ein Autofahrer am Freitag gegen 11.30 Uhr auf der Dieselstraße verursacht. Ein 77-Jähriger ging über einen Parkplatz eines Einkaufsmarktes und wich durch einen seitlichen Schritt einem Einkaufswagen aus. Dabei erfasste ihn ein langsam in gleicher Richtung vorbeifahrender 79-jähriger Ford B-Max Fahrer. Der Fußgänger stürzte und zog sich leichte Schürfungen zu, am Auto entstand kein Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell