Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, den 19. Mai 2021, kam es um 14.00 Uhr auf der Vechtaer Straße zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 61-jähriger Fahrzeugführer aus Vechta von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stillstand. An seinem PKW entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Der Fahrzeugführer wurde zur medizinischen Abklärung ins Krankenhaus verbracht.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit Blechschaden

Am Mittwoch, den 19. Mai 2021, befuhr um 16.15 Uhr ein 43-jähriger Fahrzeugführer aus Borken mit seinem PKW die Autobahnauffahrt A1 und beabsichtigte, nach links auf die L76 abzubiegen. Ein 29-jähriger Mann aus Bohmte befuhr zur selben Zeit mit seinem landwirtschaftlichen Gespann (Traktor und zwei Anhänger) die bevorrechtigte Landstraße in Fahrtrichtung Am Stickteich. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der PKW des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von 10000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

