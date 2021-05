Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Einbruch in Ferienhaus

In der Zeit zwischen Montag, dem 01. März 2021, 12.00 Uhr, und Mittwoch, dem 19. Mai 2021, 14.30 Uhr (der Tatzeitraum lässt sich nicht konkreter eingrenzen), drangen bislang unbekannte Täter in ein derzeit unbewohntes Ferienhaus in der Straße Zum Neuenlande ein und durchwühlen dort sämtliche Räumlichkeiten. Art und Umfang von Diebesgut sind derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Löningen unter der Telefonnummer (0 54 32) 80 38 40 entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, den 19. Mai 2021, wurde um 23.20 Uhr in der Garreler Straße ein 48-jähriger Fahrzeugführer aus Cloppenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Eine Überprüfung seiner Atemalkoholkonzentration ergab einen Wert von 0,36 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Lindern - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, dem 16. Mai 2021, befuhren gegen 09.15 Uhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Sattelschleppers mit Auflieger sowie ein 33-jähriger LKW-Fahrer aus der Slowakei die Löninger Straße (L839) aus Löningen kommend in Fahrtrichtung Lindern. Dort beabsichtigte der Slowake, den vor ihm fahrenden Sattelzug zu überholen. Während des Überholvorganges geriet der bislang unbekannte Unfallbeteiligte auf die Gegenfahrbahn. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß, wodurch am LKW des Slowaken Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lindern unter der Telefonnummer (0 59 57) 967790 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell