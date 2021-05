Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Am Mittwoch, 19. Mai 2021, um 11.35 Uhr, kam es auf der Münsterlandstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Autofahrerin aus Steinfeld fuhr auf der Münsterlandstraße in Richtung Steinfeld und übersah die von rechts aus der Straße Düper Esch kommende 53-jährige Autofahrerin aus Esterwegen. Beide Autofahrerinnen wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Die Esterwegenerin wurde von einem Rettungshubschrauber zu einem Krankenhaus geflogen. Die Steinfelderin wurde mit einem Rettungswagen in ein anderes Krankenhaus gebracht.

