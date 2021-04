Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Brand auf Terrasse

Meppen (ots)

Am Montag gegen 11 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in der Straße An den Tannen in Meppen alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein Gasgrill auf der Terrasse eines Wohnhauses in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Eine Fensterscheibe sowie die Jalousien wurden durch das Feuer beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

