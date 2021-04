Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dohren - Traktor und Kartoffelkiste in Brand geraten

Dohren (ots)

Am Montag gegen 5.40 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Wettruper Straße in Dohren alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache gerieten ein Traktor sowie eine Kartoffelkiste auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Brand. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf eine Halle sowie auf einen angrenzenden Bürocontainer über. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehren aus Herzlake und Wettrup waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell