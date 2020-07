Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutter mit Messer schwer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen (Haigerloch)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen versuchten Totschlags ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen gegen einen 40-Jährigen, der am späten Dienstagnachmittag in Haigerloch seine 59 Jahre alte Mutter mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Der Mann wurde noch am Tatort von der Polizei vorläufig festgenommen.

Der psychisch auffällige Verdächtige hielt sich nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 17.45 Uhr im gemeinsamen Wohnhaus auf und soll dort seine Mutter unvermittelt mit einem Messer angegriffen haben. Die Frau erlitt hierbei schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen. Einem Angehörigen gelang es offenbar, den Mann zu überwältigen und ihm das Messer abzunehmen. Der Tatverdächtige wurde anschließend von Beamten des Polizeireviers Hechingen vor Ort vorläufig festgenommen. Das mutmaßliche Tatmesser wurde sichergestellt. Die Verletzte wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen wird der Tatverdächtige am Mittwochnachmittag beim Amtsgericht Hechingen dem Haftrichter vorgeführt. (mr)

