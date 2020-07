Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: E-Bike gestohlen

Cuxhaven (ots)

E-Bike gestohlen

Hagen. In der Nacht zum Mittwoch sind unbekannte Täter in ein Zweiradgeschäft in Hagen im Bremischen eingebrochen. Die Täter zerstörten eine Fensterscheibe und entwendeten aus dem Geschäft ein schwarz-orange farbenes E-Bike der Marke Trenoli im Wert von über 3.000 Euro aus dem Ausstellungraum. Zeugen, die etwas zu der Tat, den Tätern oder dem Verbleib des E-Bikes sagen können, melden sich bitte bei der Polizei in Schiffdorf unter 04706-9480 oder der Polizei in Hagen unter 04746-931160. (Bild des E-Bikes vorhanden)

