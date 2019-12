Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - drei Einbrüche in Linkenheim - Hochstetten

Karlsruhe (ots)

Gleich drei Einbrüche musste die Polizei am vergangenen Wochenende im Ortsteil Linkenheim verzeichnen.

Ein bislang unbekannter Täter ist im Zeitraum von Freitag auf Samstag in ein Café in der Straße "Am Altrhein" gewaltsam eingedrungen. Der Dieb verschaffte sich zwischen 14.30 Uhr und 08.00 Uhr über die Eingangstür Zutritt in das Vereinsheim. Im Thekenbereich öffnete er sämtliche Schubladen und suchte nach Wertgegenständen. Das aufgefundene Münzgeld aus einem Teeglas nahm der Dieb an sich. Ob er bei seiner Diebestour in den angrenzenden Räumen weiter fündig wurde, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Im Anschluss verschwand der Eindringling vermutlich über eine Hintertür bislang unerkannt.

Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro hat ein Einbrecher am Samstag zwischen 17.00 Uhr und 01.55 Uhr in einem Wohnhaus in der Karlsruher Straße erbeutet. Der Dieb verschaffte sich über ein Kellerfenster Zutritt in das Wohnhaus. Im Keller, dem Erdgeschoss sowie dem Obergeschoss öffnete er zahlreiche Schränke und suchte nach Wertgegenständen. Mit dem aufgefundenen Diebesgut verschwand der Täter bislang unerkannt.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Nacht zum Sonntag im Gewerbegebiet "Schlangenlach", bei dem der Täter Weihnachtsgeschenke sowie eine rote Jacke mit dem Schriftzug Wolf und Müller an sich nahm. Der Unbekannte betrat die Betriebsräumlichkeiten und öffnete in der Folge mit roher Gewalt die Zugangstür in ein Büro. Auch hier wurden Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt. Mit den Geschenken verschwand der Langfinger bislang unerkannt.

Der Polizeiposten Hardt ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Angaben über die drei genannten Einbrüchen machen können. Sie werden gebeten sich tagsüber unter der Telefonnummer 07247 98086-0 zu melden.

