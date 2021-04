Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Illegaler Schrottsammler

Vettelschoß (ots)

Am Mittwochnachmittag überprüften Beamte der Linzer Polizeiinspektion nach Zeugenhinweis einen weißen Lieferwagen aus dem Raume Essen in Vettelschoß, der zum Sammeln von Schrott auf sich aufmerksam machte. Wie die Polizisten feststellten, fehlten den Insassen jegliche Genehmigungen, die nach Umwelt- und Gewerberecht vorgeschrieben waren. Die Ladung (Elektroschrott) wurden unter Aufsicht der Polizei auf der Müllumladestation in Linz entsorgt. Gegen den Fahrer und die Begleitpersonen leitete die Polizei Bußgeldverfahren ein.

