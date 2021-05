Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Saterland OT Strücklingen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 19. Mai 2021, in der Zeit zwischen 12.55 Uhr und 13.05 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 46-jährige Frau aus dem Saterland stellte ihren Mitsubishi ASX ordnungsgemäß auf dem Parkplatz ab, um einkaufen zu gehen. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, wurde sie von einem Zeugen darauf aufmerksam gemacht, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer (ein älterer, ca. 75jähriger Mann) mit seinem PKW Nissan Micra gegen ihr Fahrzeug gefahren sei. Hierdurch entstanden ein Lackschaden sowie Kratzer an der hinteren Stoßstange des ASX. Die Schadenshöhe beträgt 100 Euro. Der Verursacher hatte sich von der Örtlichkeit entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern und die erforderlichen Angaben zu seiner Person zu machen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Saterland unter der Telefonnummer (0 44 98) 92 37 70 entgegen.

Friesoythe OT Schlingshöhe - Verkehrsunfall mit Blechschaden

Am Mittwoch, den 19. Mai 2021, kam es gegen 16.15 auf der Böseler Straße (L835) zu einem Verkehrsunfall. Eine 50-jährige Frau aus dem Saterland beabsichtigte, nach links auf die Blaue Straße aufzufahren. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden 59-jährigen Mann aus Friesoythe. Es kam zum Zusammenstoß mit Sachschaden. Die beiden Unfallbeteiligten wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der PKW der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit. Er wurde eigenständig abgeschleppt.

Bösel - Betriebsunfall mit schwerverletzter Person

Am Donnerstag, den 20. Mai 2021, kam es gegen 03.45 Uhr in einer Fabrik in der Industriestraße zunächst zur Auslösung eines Brandmeldealarms. Die Freiwillige Feuerwehr Bösel rückte daraufhin mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften an. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass kein Brandgeschehen vorlag, sondern dass es einen Betriebsunfall gegeben hatte. Ein Mitarbeiter der Fabrik, welcher flüssigen Kunststoff verarbeitet hatte, war aus noch nicht geklärter Ursache mit diesem in direkten Kontakt geraten und hatte sich hierdurch schwere Verbrennungen zugezogen. Er wurde schwerverletzt ins Krankenhaus verbracht.

