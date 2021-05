Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Montag, 17. Mai 2021, 08.00 Uhr, und Dienstag, 18. Mai 2021, 16.00 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter in der Straße Rouen Kamp mit einem Stein die Fensterscheibe einer Lagerhalle ein. Hierdurch entsteht ein ca. 30 x 45 cm großes Loch in der Scheibe. Die Höhe des Sachschadens beträgt 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Steinfeld unter der Telefonnummer (0 54 52) 96 06 60 entgegen.

Bakum - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, den 19. Mai 2021, wurden um 13.30 Uhr auf dem Autohof in Bakum in der Vechtaer Straße ein 33-jähriger Mann aus Stuhr und sein 23-jähriger Beifahrer aus Bremen in ihrem Transporter einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge dieser Kontrolle konnte der 33-Jährige den eingesetzten Beamten keinen gültigen Führerschein vorlegen. Zudem ergab sich der Verdacht, dass sowohl der Fahrer, als auch der Beifahrer, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnten. Ein entsprechender Drogenvortest bestätigte dieses, sodass dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn, sowie auch den Beifahrer, eingeleitet wurde. Der mitgeführte Sprinter wurde sodann von den Beamten genauer in Augenschein genommen. Aufgrund der vorausgegangenen Erkenntnisse wurde ein Drogenspürhund angefordert. Bereits beim Eintreffen des Hundeführers bekam der 23-Jährige offensichtlich "kalte Füße". Er händigte den Beamten freiwillig einige kleine Päckchen mit Drogen aus. Diese wurden sichergestellt. Da die beiden betroffenen Männer gewerblich mit dem Transporter unterwegs waren, wurde auch gegen ihren Chef in seiner Funktion als Halter des Transporters ein Strafverfahren eingeleitet, da dieser sich offensichtlich vor Fahrtantritt seines Mitarbeiters nicht vergewissert hatte, ob dieser auch im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, den 19. Mai 2021, wurde um 14.10 Uhr der 30-jähriger Fahrer eines PKW in der Großen Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Er konnte den kontrollierenden Beamten in diesem Zusammenhang keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Holdorf - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, den 19. Mai 2021, wurde um 14.05 Uhr in der Großen Straße ein 30-jähriger PKW-Fahrer aus Holdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge dieser Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein entsprechender Urin-Vortest bestätigte diesen Verdacht, sodass dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet wurde.

